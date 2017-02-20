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Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рождения

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия, сообщает МИД РФ.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Чуркин родился в 1952 г. в Москве.

В 1974 г. он окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук.

На дипломатической работе с 1974 г.

В 1990-1992 гг. - начальник Управления информации МИД СССР/РФ.

В 1992-1994 гг. - заместитель министра иностранных дел РФ.

В 1994-1998 гг. - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.

В 1998-2003 гг. - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.

В 2003-2006 гг. - посол по особым поручениям.

С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

Теги: Виталий Чуркин, ООН, МИД
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