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Причиной смерти Виталия Чуркина назвали сердечный приступ

Есть обновление от 21:15

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник утром по местному времени в здании Российского диппредставительства на Манхэттене в связи с проблемами с сердцем, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра.

Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.

В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН, отметив, что Виталий Чуркин был великим дипломатом.

"Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека",- написала Захарова в своем фейсбуке.

Теги: Виталий Чуркин, США, Нью-Йорк, ООН
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