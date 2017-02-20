Cамолет выкатился на 50 м за пределы ВПП в аэропорту Уфы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту "Уфа", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиаузла в понедельник.

Рейс следовал по маршруту Новый Уренгой -Уфа. Пассажиры не пострадали. По словам собеседника агентства, эвакуация проводилась штатно, через аварийные выходы.

На данный момент воздушное судно эвакуируют с ВПП, аэропорт закрыт на вылет и прилет.

"Осмотр аэродрома показал, что коэффициент сцепления полосы выше нормы", - отметил представитель авиаузла.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Уфы, инцидент произошел с самолетом Як-42, на борту которого находились 50 человек.