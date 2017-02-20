Аэропорт Уфы возобновил работу после инцидента с самолетом

Было задержано пять рейсов на вылет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Уфа", закрывавшийся из-за выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, начал работать в штатном режиме, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиаузла.

"В 00:31 ( 22:31 мск) аэропорт был открыт на прием и выпуск воздушных судов. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в связи с временным закрытием авиаузла было задержано пять рейсов на вылет. В настоящее время все задержанные рейсы отправлены.

Как сообщалось, 20 февраля в 21:15 (19:15 мск) пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии", прилетевший из Нового Уренгоя в Уфу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 27 метров. Никто из 50 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Из-за инцидента аэропорт был временно закрыт на вылет и прилет воздушных судов.

Возможной причиной инцидента могла стать сильная метель, однако следователи проверяют все версии произошедшего.