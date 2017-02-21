МВД предложило лишать свободы за браконьерство

За куплю-продажу через интернет краснокнижных животных членам организованной группы будет грозить до девяти лет заключения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел предлагает ввести наказание в виде лишения свободы за подготовку браконьерства и незаконный оборот природных ресурсов в связи с неэффективностью действующих санкций. Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ, разработанные МВД, размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, в частности, вводит санкцию в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет (в зависимости от деяния) в статью 253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ), предусматривающую ответственность за незаконное создание искусственных островов и сооружений на континентальном шельфе РФ, а также за исследование, поиск, разработку или добычу природных ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ, проводимые без разрешения.

Действующая редакция статьи предусматривает лишь штрафы и наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Кроме этого, статья 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) дополняется наказанием в виде тюремного заключения на один год за незаконные исследования, поиск и разведку в целях незаконного вылова животных.

Также в полиции предлагают внести изменения в статью 258 УК РФ (незаконная охота), смягчив в первой части двухлетний срок изоляции арестом на полгода, но ужесточив санкции второй части (с использованием служебного положения либо группой лиц), заменив двухлетнее заключение сроком от трех до пяти лет.

Помимо этого в статью 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных) в МВД считают необходимым внести ответственность в виде 4 лет лишения свободы за приобретение либо сбыт животных, занесенных в Красную книгу РФ, с использованием средств массовой информации или интернета.

При этом полиция предлагает отправлять тех, кто это делает с использованием служебного положения, в колонию на срок от трех до шести лет, а если преступление совершено организованной группой, - на срок от шести до девяти лет.

По данным авторов законопроекта, анализ правоприменительной практики показывает, что "действующие уголовно-правовые нормы не обеспечивают должного противодействия преступным посягательствам, совершаемым в рассматриваемой сфере".

В МВД приводят статистику судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которой за перечисленные преступления в последние полтора года из нескольких тысяч признанных виновными граждан суды приговорили к лишению свободы всего 38 человек.

Согласно данным суда, только за 10 месяцев 2016 года у нарушителей изъято свыше 350 тонн незаконно выловленных водных биоресурсов, в том числе более 31 тонны осетровых видов рыб, около 60 тонн лососевых и сиговых видов рыб, более 1,8 тонн объектов континентального шельфа, почти 255 тонн прочих видов рыб, 6,4 тонны икры ценных и особо ценных видов рыб.