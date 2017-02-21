Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Якутске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ России по Якутии изъяли более двух кг высококонцентрированного синтетического наркотика "скорость", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Наркотики обнаружены в квартире 25-летнего молодого человека, уроженца Иркутской области, который проживает в Якутске.
В отношении владельца "синтетики" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере).