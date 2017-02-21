Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Якутске

20 февраля 20:13

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту за день до 65-го дня рождения Подробнее

20 февраля 17:20

Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно

Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 году Подробнее

20 февраля 13:45

В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениям Подробнее

20 февраля 12:28

Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ