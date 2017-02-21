Приморский силач Иван Савкин сдвинул электровоз весом 288 тонн

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин во вторник установил новый рекорд, сдвинув с места электровоз весом 288 тонн.

"Подвела погода, только со второй попытки отбуксировал электровоз на 1,1 метра", - сказал спортсмен агентству "Интерфакc".

Дополнительное сопротивление, по словам Савкина, создавала застывающая на морозе густая смазка, которой обрабатывают детали электровоза.

Акция прошла в железнодорожном депо в приморском поселке Смоляниново. Ее видеозапись Савкин намерен отправить представителям Книги рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд принадлежит вологодскому силачу Денису Нагибину, который в августе прошлого года сдвинул с места поезд весом 192 тонны.

Ранее приморский пауэрлифтер уже сдвигал с места многотонные аэробус, паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс "Оса", 30-тонный военный тягач с прицепом, танки Т-34 и Т-54Б.