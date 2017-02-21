Шойгу порекомендовал Великобритании не давать России советов по поводу Ливии

Российский министр усомнился, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лондон не должен указывать Москве, как Россия должна вести себя на ливийском треке, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки - львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в МГИМО на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Так Сергей Шойгу прокомментировал по просьбе студентов МГИМО заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хочет, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

Ранее Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты РФ с Ливией. По мнению британского министра, таким образом Москва "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс".

"Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", - цитировали СМИ выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Ливии в настоящее время сохраняется противостояние между парламентом в Тобруке на востоке страны и правительством национального согласия в Триполи. Парламент признан мировым сообществом, в том числе и Россией в качестве легитимной законодательной власти в Ливии и поддерживается национальной армией страны. Правительство Ливии также признано международным сообществом, но пока не признано парламентом страны.

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны поддержать правительство национального единства в Ливии. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулировать кризис государственного управления в Ливии можно лишь при участии всех политических сил в этой стране, попытки навязать ливийцам решения извне контрпродуктивны.