Мосгорсуд усмотрел ложные основания для приема гражданства РФ владельцем "Ведомостей"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд установил факт предоставления владельцем газеты "Ведомости", бывшим гендиректором ИД "Коммерсантъ" Демьяном Кудрявцевым ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство России, сообщила руководитель пресс-службы инстанции Ульяна Солопова.

"В августе 2016 года Федеральная миграционная служба обратилась в Мосгорсуд с заявлением об установлении факта сообщения Кудрявцевым заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации. Суд установил данный факт", - сказала Солопова во вторник "Интерфаксу". По ее словам, данное решение оставлено без изменения Верховным судом РФ, отклонившим жалобу Кудрявцева.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в Мосгорсуде был установлен только факт предоставления не соответствующих действительности сведений. "Вопрос о лишении гражданства не решался. Это вопрос других органов", - сказала Солопова. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в отношении Кудрявцева может быть начата процедура лишения его российского гражданства в связи с тем, что его российский паспорт признан недействительным. По данным из открытых источников, Демьян Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.

Кудрявцев подтвердил "Новой газете" информацию о судебном разбирательстве.

"Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь - неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил", - рассказал владелец "Ведомостей". По его словам, в суде выяснилось, что информация, о которой идет речь, действительно была известна ведомству, однако судья поддержал ФМС, так как неполное заполнение анкеты является нарушением.

"На основании этого МВД может совершить разные действия по отношению ко мне, к себе или к кому-то другому, или не совершать никаких. Тут никто ни с кем не ссорился, процесс установления фактов у нас происходит через суд. С моей точки зрения, никаких ложных фактов я не указывал", - добавил Кудрявцев.

В ноябре 2015 года компании Dow Jones и Pearson объявили, что достигли соглашения о продаже своей доли в газете "Ведомости" Кудрявцеву, которому уже принадлежала доля в 33,3%. Сумма соглашения не называлась. Продажа доли была связана с новым законом о 20%-ном ограничении иностранного владения российскими СМИ.