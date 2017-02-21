Владелец "Ведомостей" не исключил возможность потери гражданства РФ из-за решения суда

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев не исключил, что последствием решения Мосгорсуда, установившего, что он сообщил ложные сведения при подаче заявления на получение гражданства Российской Федерации, может стать лишение его российского гражданства.

"Могут ли меня на основании установки этого факта лишить гражданства? Наверное, могут", - сказал Кудрявцев во вторник "Интерфаксу".

Ранее во вторник руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила "Интерфаксу", что Мосгорсуд установил факт предоставления Кудрявцевым ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ. По ее словам, Федеральная миграционная служба (ФМС) в августе 2016 года обратилась в суд с информацией о подаче Кудрявцевым ложных сведений. Солопова добавила, что решение Мосгорсуда было оставлено без изменения Верховным судом РФ, отклонившим жалобу Кудрявцева.

Пресс-секретарь отметила, что в Мосгорсуде был установлен только факт предоставления не соответствующих действительности сведений. Он подчеркнула, что "вопрос о лишении гражданства не решался, потому что это вопрос других органов".

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в отношении Кудрявцева может быть начата процедура лишения российского гражданства в связи с тем, что его российский паспорт признан недействительным. По данным из открытых источников, Демьян Кудрявцев в 1990 году репатриировался в Израиль, где сменил советский паспорт на израильский.

Кудрявцев подтвердил "Интерфаксу" информацию о судебном разбирательстве. "Да, ФМС подала на меня в суд. Их заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь - неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил", - рассказал владелец "Ведомостей".

По его словам, в суде выяснилось, что информация, о которой идет речь, действительно была известна ведомству, однако судья поддержал ФМС, так как неполное заполнение анкеты является нарушением.