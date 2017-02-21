В Иркутске с парковки эвакуировали машину со спящим ребенком

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Припаркованный с нарушениями автомобиль, в котором находился ребенок, во вторник забрали на штрафстоянку в Иркутске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Семейная пара припарковала свой автомобиль "Опель Мокка" на парковке для лиц с ограниченными возможностями у торгового центра "Комсомолл" и отправилась по магазинам, оставив в детском удерживающем устройстве своего сына, которому в апреле исполнится два года. Когда через 25 минут родители вернулись, машина уже была эвакуирована", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, у автомобиля были затонированы стекла, поэтому увидеть спящего малыша было невозможно. Кроме того, на кузове не было каких-либо знаков, указывающих на то, что в салоне может находиться ребенок.

"История закончилась благополучно - малыш не пострадал, родители забрали его вместе с автомобилем на штрафстоянке", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Отец ребенка привлечен к административной ответственности по ст.12.19 КоАП РФ (парковка для инвалидов) и оштрафован на 5 тыс. рублей. Кроме того, оба родителя привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей.