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Двое детей погибли при пожаре в томской деревне

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел одноэтажном кирпичном частном доме в деревне Тека Томской области в ночь на среду, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

"На момент прибытия первого подразделения крыша дома была полностью охвачена огнем, горело внутри. В результате обгорели стены в доме, сгорела деревянная обрешетка крыши, сгорел крытый двор. Общая площадь пожара составила 170 кв.м.", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что в сгоревшем доме были обнаружены тела двух детей.

Теги: Томская область
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