Газ стал причиной пожара в многоэтажном доме в Хабаровске

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Скопление газовой смеси в одной из квартир десятиэтажного дома в Хабаровск стало причиной пожара в ночь на четверг, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По предварительным данным в 02:37 местного времени (19:37 мск) в жилом доме по улице Стрельникова в Хабаровске произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. Возгорание произошло в квартире на 6-м этаже в 10-ти этажном панельном доме", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям пожарных в 02:42 (хбр) пожар был локализован, через восемь минут полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 15 кв. м.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными и надзорными органами.