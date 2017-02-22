Прокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура просит Следственный комитет возбудить еще одно уголовное дело на гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова, пишет в среду "Коммерсант". По сведениям издания, в 2014-2015 годах он выписал своим заместителям премии на сумму в 270 млн рублей.

Сотрудники московской прокуратуры обратили внимание на отчет о финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Почта России", в котором Страшнов указывал, что в 2014 году предприятие имело чистую прибыль 1 млрд 253 млн, а в 2015 году - 1 млрд 578. При этом гендиректор знал о том, что за эти два года финансирование из федерального бюджета составило 6 млрд 462 млн руб, кроме того, имелись кредиты и займы. Тем не менее, в мае 2015 года он выделил на премии своим сотрудникам 89,5 млн руб, а в сентябре - еще 179,7 млн.

Издание отмечает, что на сайте "Почты России" у Страшнова числится в общей сложности 11 заместителей.

Дмитрий Страшнов в конце прошлого года уже был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 млн рублей. Ведомство даже направило в Следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года после так называемого "почтового коллапса" с зарубежными отправлениями, в результате которого сменилось руководство предприятия. До назначения гендиректором "Почты" Д.Страшнов с 2009 года возглавлял мобильного оператора Tele2 Russia, у которого на тот момент был шведский акционер. До Tele2 менеджер занимал руководящие позиции в Electrolux и Philips Consumer Electronics Export.