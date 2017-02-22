Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"

Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбуждено

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В следственный комитет (СКР) направлен еще один пакет материалов прокурорской проверки, касающейся размеров премий, выплаченных заместителям главы "Почты России" Дмитрия Страшнова, сообщили в прокуратуре Москвы.

"Материалы проверки относительно премиальных выплат направлены в следственные органы Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказал в среду "Интерфаксу" представитель ведомства.

Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что уголовное дело по материалам первой проверки прокуратуры по выплаченной премии самому Страшнову до сих пор не возбуждено.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении Страшнова. По данным издания, поводом для очередных претензий стали премии в 270 млн рублей для заместителей главы "Почты России".

Дмитрий Страшнов в конце прошлого года уже был фигурантом проверки Генпрокуратуры, которая выявила факт незаконной выплаты вознаграждения главе "Почты" в размере 95,4 млн рублей. Ведомство даже направило в Следственный комитет представление о возбуждении уголовного дела. Однако позже официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Страшнову, скорее всего, грозит административное наказание.