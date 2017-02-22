Команды из 26 стран примут участие в Всемирных военных играх в Сочи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - III зимние Всемирные военные игры стартуют в Сочи в среду, сообщили агентству "Интерфакс" в оргкомитете мероприятия.

Более тысячи военнослужащих из 26 стран примут участие в соревнованиях. Они разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Посмотреть соревнования жители и гости города смогут бесплатно.

"24 февраля в Олимпийском парке пройдет Эстафета спортивного огня, затем во дворце спорта "Ледяной куб" состоится Церемония открытия III зимних Всемирных военных игр", - рассказал представитель оргкомитета.

Зимние Всемирные военные игры проходят один раз в четыре года - за год до зимних Олимпийских игр. До этого они проводились в 2010 году в Италии и в 2013 году во Франции. Первые места в общекомандном зачете в обоих случаях занимали представители принимающих стран.

Решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России было принято в мае 2015 года в Кувейте. Завершится мероприятие 28 февраля.