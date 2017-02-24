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Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи

В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклисты

Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
Ансамбль имени А.В. Александрова на церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр в Сочи
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Артисты Государственного Большого театра и Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова в субботу выступили на торжественной церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Первыми на сцену вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Халилова и пансиона воспитанниц Минобороны РФ. После этого команды прошли под российскими флагами, которые несли военнослужащие роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

После официальной части и церемонии зажжения спортивного огня началось театрализованное представление и трюковое шоу с участием мотоциклистов-каскадеров и спортсменов-экстремалов.

Далее на сцену вышел Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова. Концертный блок программы получил название "Россия - это праздник". Участники ансамбля исполнили "Калинку", "Дорогой длинною" и "Катюшу"

Прима-балерина Государственного академического Большого театра России Мария Аллаш исполнила "Русский танец", а русский национальный балет "Кострома" - "Русскую плясовую". Также со сцены прозвучала "Песня половецких девушек" из оперы "Князь Игорь" в исполнении солистки Большого театра Вероники Джиоевой.

В завершение представления русский национальный балет "Кострома" исполнил вариации на тему "Калинки".

Для участия в Играх, которые стартовали 22 февраля, в Сочи прибыли около 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе - государств-членов НАТО. Состязания проходят под девизом Международного совета военного спорта "Дружба через спорт". Игры завершатся 28 февраля 2017 года.

Ансамбль имени Александрова был восстановлен после катастрофы Ту-154 в Сочи, в которой погибли 64 артиста. Обновленный состав впервые выступил 16 февраля на сцене Центрального академического театра российской армии, а после этого - на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

Теги: Сочи, Ансамбль Александрова
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