"Справедливая Россия" в апреле назовет своего кандидата в президенты

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия" в течение полутора месяцев определится с тем, кого выдвинет кандидатом в президенты РФ на выборах в марте 2018 года, заявил руководитель фракции эсеров Сергей Миронов.

"Пока решения нет, мы будем определяться в течение ближайших месяца-полтора", - сказал Миронов журналистам в среду. Он отметил, что пока нет даже какого-то короткого списка кандидатов: в партии очень много достойных и известных лиц.

По его словам, в качестве кандидатов могут рассматриваться не только те члены партии, которые имеют мандат депутата Госдумы.

Ранее замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов назвал фантастической идею оппозиционного политика Алексея Навального о выдвижении единого кандидата от всей оппозиции, включая парламентскую, "потому что парламентская оппозиция и так называемая "несистемная" оппозиция кардинально отличаются по отношению к национальным интересам страны".