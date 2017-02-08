Навальный не отказался от планов баллотироваться на пост президента РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента РФ, несмотря на обвинительный приговор по делу "Кировлеса"

"Я имею право участвовать в выборах и я буду это делать. Этот приговор будет отменен", - сказал Навальный после оглашения приговора.

Он также заявил, что оспорит в Конституционном суде норму закона, запрещающую ему баллотироваться на пост президента.

"Мы будем обращаться в Конституционный суд, мы будем обращаться во все суды",- сказал Навальный журналистам.

Ранее в ЦИК России заявили, что Центризбирком будет рассматривать вопросы, связанные с выдвижением кандидатов на пост президента РФ, непосредственно в ходе избирательной кампании.

В среду 8 февраля Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Навальному по "делу "Кировлеса". Его приговорили к пяти годам условно, а также оппозиционеру назначен штраф в 500 тыс. рублей.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что Навальный, согласно законодательству о президентских выборах, не сможет принять участие в предстоящей кампании из-за обвинительного приговора, согласно которому он признан виновным в растрате.

В то же время Михайлова отметила, что Конституция РФ позволяет избираться всем гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. "То есть в данном случае возникает юридическая коллизия", - подытожила адвокат.

При этом руководитель штаба оппозиционера Леонид Волков сообщил, что приговор оппозиционному политику не повлияет на его предвыборную кампанию.