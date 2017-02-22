Доходы бюджета Крыма в 2016 году оказались вдвое выше рекорда республики при Украине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Республики Крым без учета поступлений из федеральных источников составили в 2016 году 40,6 млрд рублей - это почти вдвое выше рекордного показателя за период пребывания Крыма в составе Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Даже в самые лучшие времена при Украине бюджет Крыма составлял в пересчете на рубли немногим больше 22 миллиардов рублей. То есть, всего за три года, несмотря на все блокады и санкции, несмотря на сложный переходный период, Крым вышел на доходы бюджета, которые почти в два раза превышают показатели украинского периода, даже без учета федеральной помощи", - сказал Аксенов, выступая в Государственном совете Республики Крым в Симферополе в среду.

По словам руководителя крымского правительства, доходы бюджета без учета отчислений из федеральных источников в 2016 году были почти на треть выше, чем в 2015.

"Плановые показатели по итогам года перевыполнены более чем на 12%", - отметил Аксенов.