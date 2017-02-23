Сильный ветер остановил переправу в Крым

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе прекратилось в четверг днем из-за сильного ветра, сообщила компания "Морская дирекция" (оператор переправы).
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в ее информации.
"Морская дирекция" в среду предупредила, что с 23 по 26 февраля возможно периодическое увеличение скорости ветра до 20 метров в секунду и приостановление движения судов на 8-12 и более часов.
Переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и "материковой" Россией.