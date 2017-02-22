Прокуратура разоблачила ездившего на фальшивой машине скорой помощи новосибирца

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Жителя Новосибирска привлекли к административной ответственности за использование атрибутов скорой помощи на своей "Газели", сообщает прокуратура региона. В сообщении говорится, что после ряда публицкаий СМИ о конфликте водителя скорой помощи и водителя грузовика, который якобы мешал проезду была проведена проверка. Был опрошен 48-летний владелец автомобиля ГАЗ-32214. Этот автомобиль принадлежит ему как частному лицу и не состоит на балансе медицинского учреждения.

"Автолюбитель рассказал, что машину он использует в личных целях, а заехал на территорию ул. Фрунзе, 19 по личным делам, не связанным с транспортировкой лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона "Интерфаксу" рассказали, что "Газель" была оборудована спецсигналами и в целом выглядела как "скорая помощь" - с красными полосами по бокам, крестами и надписью "03". Полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, поскольку управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены спецсигналы (за исключением охранной сигнализации), является административным правонарушением.

Спецсигналы изъяты и приобщены к материалам дела. Административное дело рассмотрит по существу мировой судья Ленинского района Новосибирска.