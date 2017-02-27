Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что законопроект, ужесточающий наказание для водителей, не пропускающих машины "скорой помощи", и предусматривающий лишение прав за это нарушение, уже подготовлен.

"Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, если не дают приоритетного проезда "скорой помощи". Это будет фактически приравнено вождению в нетрезвом виде. То есть, фактически, это приведет к тому, что будет лишение права водить в течение одного-полутора лет", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в Сочи.

Она отметила, что штраф за подобные действия также возрастет: "Не 500 рублей, как это сейчас, а до 30 тысяч".

"Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех", - подчеркнула министр на полях российско-инвестиционного форума. По ее словам, предложение оснастить машины скорой помощи охраной с оружием нецелесообразно и затратно.

При этом Скворцова заметила, что ужесточение законодательства в этом вопросе не означает, что случаев, когда водители не пропускают машину "скорой", стало больше.

"Я работала в реанимации Первой Градской больницы Москвы, и "скорая помощь" была с нами единой командой, и то, что с ними происходило по дороге, я прекрасно помню, а это были с 1983 по 1993 годы. Во все времена такие безобразия встречались. Я не могу сейчас объективно сравнить, но ни сколько не реже, чем сейчас", - рассказала министр.

Она отметила, что бороться с такими случаями надо законодательно. "Люди должны понимать меру своей ответственности, если они это делают. Потому что элементарно их можно сфотографировать на мобильный телефон, представить доказательства в виде номера и марки машины", - добавила Скворцова.