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Автомобильный подход в Крыму к Керченскому мосту обойдется в 7,1 млрд руб.

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив с крымской стороны, строительство которого началось в среду, составит 7,1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт журналистам в Керчи в среду после торжественной церемонии начала строительства.

"Сумма контракта - 7,1 млрд рублей в ценах 2016 года. Если сравнивать с подобными объектами в других регионах России, мы выдерживаем средний уровень цен", - сказал Старовойт.

Автомобильный подход длиной 8,6 км соединит мост через Керченский пролив с федеральной трассой "Таврида", которая пройдет из Керчи через Белогорск и Симферополь в Севастополь.

Завершить строительство подхода планируется в декабре 2018 года одновременно со сдачей в эксплуатацию самого моста через пролив. Дорога, соединяющая трассу "Таврида" и Керченский мост, будет четырехполосной, с барьерным ограждением между встречными полосами.

Заказчиком строительства является правительство республики Крым, генподрядчиком - петербургское АО "ВАД".

Теги: Крым, Росавтодор
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