СКР на Камчатке занялся проверкой ДТП с двадцатью пострадавшими

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, в которой пострадали 20 человек, сообщает в четверг Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. По данным СКР, в момент столкновения в салоне автобуса находились 32 пассажира.

Как сообщалось, автомобильная авария с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошла поздно вечером в среду на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково.

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадали 20 человек, всем им на месте всем была оказана первая медицинская помощь. Десять человек госпитализированы в Мильковскую районную больницу, еще десять направлены на амбулаторное лечение. Два человека, в том числе 13-летняя девочка и водитель автобуса - в тяжелом состоянии.

По данным краевого Минздрава, в Мильковском районе находится вертолет санитарной авиации. В ближайшее время он вылетит в Петропавловск-Камчатский и доставит первых четырех пострадавших. Вторым бортом вывезут еще шестерых. На первом этапе всех доставят в Краевую больницу имени Лукашевского.