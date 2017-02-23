Неизвестный с ножом напал на телеоператора во Владивостоке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Оператор государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Владивосток" Максим Каленник подвергся нападению неизвестного, вооруженного ножом для резки бумаги, сообщает в четверг телерадиокомпания.

"22 февраля ориентировочно в 21:30-22:30 вечера, когда оператор ГТРК "Владивосток" Максим Каленник направлялся в сторону Покровского парка, возле дома по Партизанскому проспекту, 12, на него было совершено нападение. Неизвестный пытался нанести ему удар в грудь ножом для резки бумаги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент удара нападавший поскользнулся и упал, а лезвие ножа сломалось, успев при этом повредить лишь нагрудный карман куртки и служебное удостоверение сотрудника компании.

Сам Каленник считает нападение не случайным и не исключает, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью. Неизвестный перед тем, как напасть, назвал оператора по имени.

"В полиции было оформлено заявление о нападении. На место прибыла оперативная группа. Сейчас ведутся поиски преступника", - отмечает телерадиокомпания.

Официальным комментарием от полиции агентство "Интерфакс" пока не располагает.