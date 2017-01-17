В Петербурге двое участников ДТП едва не напали с ножом на бригаду "скорой"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Полицейские выясняют обстоятельства дорожного конфликта, в ходе которого двое мужчин пытались напасть с ножом на бригаду "скорой помощи" в центре Петербурга, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Около 15:00 на Михайловской улице "скорая помощь" совершила касательное столкновение с автомобилем "Мерседес". Из "Мерседеса" вышли двое мужчин, у одного из них был нож. Они вступили в словесную перепалку с водителем "скорой", - сказал собеседник.

Неподалеку находился наряд полиции, который пресек конфликт до того, как было применено оружие.

"На месте работают сотрудники полиции. Проводится разбирательство", - добавили в полиции.