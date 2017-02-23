Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец

Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видео

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный суд РФ кассационное представление на приговор воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение сможет принять Курганский областной суд, если Верховный суд РФ согласится с предложением заместителя генпрокурора России и возбудит кассационное производство.

Как сообщалось, в августе 2015 года Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по ч.2 ст.242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета) и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил Чудновец срок отбывания в колонии с шести до пяти месяцев.

Кассационное представление на приговор подавала и защита Евгении Чудновец, и прокуратура, но суд отказал тем и другим, не усмотрев оснований для пересмотра приговора.

Чудновец отказалась от намерения подать прошение о помиловании, потому что не считает себя виновной.