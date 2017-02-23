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Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец

Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видео

Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Генеральная прокуратура РФ
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек внес в Верховный суд РФ кассационное представление на приговор воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение сможет принять Курганский областной суд, если Верховный суд РФ согласится с предложением заместителя генпрокурора России и возбудит кассационное производство.

Как сообщалось, в августе 2015 года Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по ч.2 ст.242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета) и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил Чудновец срок отбывания в колонии с шести до пяти месяцев.

Кассационное представление на приговор подавала и защита Евгении Чудновец, и прокуратура, но суд отказал тем и другим, не усмотрев оснований для пересмотра приговора.

Чудновец отказалась от намерения подать прошение о помиловании, потому что не считает себя виновной.

Теги: Россия, Евгения Чудновец
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