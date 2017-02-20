Осужденная за репост видео курганская воспитательница вновь обжаловала приговор

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат воспитательницы екатеринбургского детсада Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, подала вторую жалобу на ее приговор. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат осужденной Мария Кириллова.

Первую жалобу подавал другой адвокат Чудновец Алексей Бушмаков в Курганский областной суд, но суд не усмотрел оснований для пересмотра приговора.

Как пояснил агентству помощник председателя Курганского областного суда Василий Шалай, суд уже обозначил свою позицию по этому делу, поэтому иск может быть подан в какую-то иную инстанцию.

В августе 2015 года Евгения Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным маленьким ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает адвокат Чудновец, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по статье УК "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

Она отказалась от намерения подать прошение о помиловании, потому что не считает себя виновной.