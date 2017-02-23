Нетрезвый мужчина тяжело травмировал медсестру и санитарку в Новгороде

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые травмы сотрудникам Новгородской областной клинической больницы (ОКБ) нанес пьяный пациент, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"В четверг ночью бригада "Скорой помощи" доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен", - сообщили в ведомстве.

В результате бесчинств пациента в приемном покое пострадали три человека.

Медсестра с сотрясением мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение ОКБ. Санитарка с переломом лицевых костей попала в отделение челюстно-лицевой хирургии. Был травмирован также один из охранников ОКБ.

Виновника задержала полиция.

По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку.

Происшествие в ОКБ стало в больницах Новгородской области вторым подобным случаем за февраль. 11 февраля от действий нетрезвого больного пострадала медсестра Валдайской центральной районной больницы.