Нетрезвый мужчина тяжело травмировал медсестру и санитарку в Новгороде

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелые травмы сотрудникам Новгородской областной клинической больницы (ОКБ) нанес пьяный пациент, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
"В четверг ночью бригада "Скорой помощи" доставила из городского кафе в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице. Он был нетрезв и агрессивен", - сообщили в ведомстве.
В результате бесчинств пациента в приемном покое пострадали три человека.
Медсестра с сотрясением мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение ОКБ. Санитарка с переломом лицевых костей попала в отделение челюстно-лицевой хирургии. Был травмирован также один из охранников ОКБ.
Виновника задержала полиция.
По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку.
Происшествие в ОКБ стало в больницах Новгородской области вторым подобным случаем за февраль. 11 февраля от действий нетрезвого больного пострадала медсестра Валдайской центральной районной больницы.