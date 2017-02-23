Бастрыкин потребовал проверить данные СМИ об избиении медиков в Новгороде

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Новгородской области незамедлительно инициировать вопрос о передаче в Следственный комитет расследования уголовного дела о нападении нетрезвого пациента на медиков, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня в ходе мониторинга средств массовой информации в ряде интернет-изданий были выявлены сообщения об очередном факте нападения на медицинских сотрудников", - сказала она.

"Как следует из публикаций, в ночь на 23 февраля бригада "скорой помощи" доставила из одного из кафе Великого Новгорода в больницу мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. От действий агрессивного пациента в приемном покое пострадало три человека: с сотрясением мозга госпитализирована медсестра, а также санитарка с переломом лицевых костей. Обеим женщинам потребовалось оперативное вмешательство, сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Помимо них был травмирован один из охранников медицинского учреждения", - добавила Петренко.

Представитель СКР подчеркнула, что Бастрыкин "поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области незамедлительно решить вопрос о принятии к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью медицинских сотрудников и охранника больницы".

Как отметила Петренко, Бастрыкин потребовал от подчиненных провести полное и объективное расследование и в кратчайшие сроки решить вопрос о задержании подозреваемого.

В СКР добавили, что по факту инцидента следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего, опрашивается персонал больницы и очевидцы преступления. "Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.

Ранее об инциденте сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. По их данным, ночью бригада "скорой помощи" доставила из городского кафе в Новгородскую областную клиническую больницу мужчину, который был нетрезв и агрессивен. В результате бесчинств пациента в приемном покое пострадали три человека. Мужчина был задержан полицией.