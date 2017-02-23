В Томске упавший с гаража снег насмерть задавил семилетнего ребенка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Снег, упавший с крыши гаража, засыпал двоих детей на переулке Светлом в Томске, сообщила "Интерфаксу" в четверг старший помощник руководителя следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева.

"Трое школьников играли возле гаражного комплекса, расположенного на переулке Светлом. Один из мальчиков забрался на крышу гаража, в результате чего подтаявший снег обрушился с крыши на стоявших внизу двух мальчиков. Один из них - семилетний - скончался на месте, второй - одиннадцатилетний - госпитализирован с травмами", - рассказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).