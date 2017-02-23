Кадыров выступил против героизации Сталина

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не героизировать Иосифа Сталина в связи с победой в Великой Отечественной войне, поместив запись на своей странице в инстаграме в день годовщины депортации чеченцев 1944 года.

"Мы твердо убеждены, что подобные 1944 году события никогда не повторятся впредь. А те, кто и сегодня стремятся героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!" - пишет он.

Кадыров напомнил о депортации чеченцев 73 года назад. "23 февраля 1944 года чеченский народ был погружен в скотские вагоны и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии. Больше половины чеченцев погибло от холода, голода, эпидемий и произвола властей. Только в 1959 году чеченский народ достиг численности, которая была в 1939 году", - сказал глава республики.

Накануне "Интерфакс" сообщал, что депутаты республиканского парламента Ингушетии в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона. Законопроект на рассмотрение внесла группа депутатов Народного собрания. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.