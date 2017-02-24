Более 170 человек начали тушить детскую больницу в Твери

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - К тушению пожара в детской областной клинической больнице Твери привлечено 173 пожарных и 50 единиц техники, сообщило Главное управление МЧС по региону.
"Всего привлечено 173 человека и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России - 134 человека и 33 единицы техники", - говорится в сообщении.
Развёрнут оперативный штаб МЧС России по Тверской области.
Ранее сообщалось, что ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы Твери произошло возгорание кровли.