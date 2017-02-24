Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ назвали безосновательной критику со стороны некоторых политиков Германии по поводу планов создать в подмосковном военном парке "Патриот" макет берлинского Рейхстага для тренировок активистов движения "Юнармия".

"Создание полуразрушенного ожесточёнными боями в мае 1945 года макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка "Патриот", символизирующим победу над нацизмом и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран", - заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах", - сказал он.

По его словам, водружение военнослужащими Красной Армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны.

Ранее ряд немецких политиков и депутатов бундестага назвали создание макета рейхстага в "Парке Патриот" провокацией, потребовав от германского руководства выразить России недовольство.

В минувшую среду, 22 февраля, глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме, заявил, что в парке "Патриот" в Кубинке строится мини-копия здания Рейхстага, которое смогут штурмовать юноармейцы.

"В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - заявил министр.