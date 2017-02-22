В парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцев

По словам Шойгу, он нужен для того, чтобы "юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В парке "Патриот" в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юноармейцы, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, выступая в Госдуме РФ.

"В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - сказал Шойгу.

Он отметил, что также в парке "Патриот" построена полноразмерная партизанская деревня. "В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита", - сказал Шойгу.

Он добавил, что в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни в этих условиях.

В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски", - сказал Шойгу.

Ранее министр выступил против бесконечной милитаризации страны, а также одобрил создание юнармейских движений.

В сентябре 2016 года Шойгу опроверг планы милитаризации молодежи с помощью молодежно-патриотического движения "Юнармия". "Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так", - сказал Шойгу в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

"Но, - добавил он, - нам точно не нравится, что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров. Поэтому мы поставили перед собой ряд задач".

Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" получило государственную регистрацию 29 июля 2016 года. Организация получила свой флаг, эмблему и стала юридическим лицом.

Инициатива создания молодежной организации принадлежит Шойгу. Оно объединит свыше 5 тыс. различных военно-патриотических и молодежных организаций. Центральной площадкой для юнармейскийх мероприятий стал Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке и его филиалы в военных округах, а на региональном уровне - спортивные объекты ЦСКА и ДОСААФ России.

Как уточняется на сайте движения, его цель - "возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций". "Движение "Юнармия" возьмет на себя подготовку молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы, интернационализма", - такую задачу поставили организаторы движения.