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В торговом комплексе в Уфе частично обрушилась крыша

В торговом комплексе "Ашан" - "Мега" - "Икея" объявлена эвакуация

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотен покупателей эвакуированы из торгового комплекса Уфы из-за частичного обрушения крыши, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах Башкирии.

"Около 18:00 по Москве администрация торгового комплекса "Ашан" - "Мега" - "Икея" начала экстренную эвакуацию посетителей. По предварительным данным, частично обвалилась крыша в районе "Икеи" из-за скопившегося снега", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация проходила организованно, данных о пострадавших пока нет.

Теги: Уфа
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