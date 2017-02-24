В торговом комплексе в Уфе частично обрушилась крыша

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотен покупателей эвакуированы из торгового комплекса Уфы из-за частичного обрушения крыши, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах Башкирии.

"Около 18:00 по Москве администрация торгового комплекса "Ашан" - "Мега" - "Икея" начала экстренную эвакуацию посетителей. По предварительным данным, частично обвалилась крыша в районе "Икеи" из-за скопившегося снега", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация проходила организованно, данных о пострадавших пока нет.