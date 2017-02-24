В МЧС опровергли обрушение крыши в торговом комплексе Уфы

Людей эвакуировали из-за того, что администрацию обеспокоило слишком большое количество снега на крыше

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Угроза обрушения части крыши уфимского крупного торгового центра "Мега" стало причиной эвакуации нескольких сотен посетителей, заявили "Интерфаксу" в субботу в Главном Управлении МЧС России по Башкирии.

"Сотрудники управления провели осмотр места вероятного обрушения, но видимых повреждений кровельных конструкций не обнаружили", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что в 17:55 торговый центр приостановил работу по техническим причинам. "Усиление ветра и повышение температуры привели к увеличению снеговой нагрузки на кровлю. Администрация центра, беспокоясь за безопасность посетителей, приняла решение о приостановке работы мегамола. Планируется, что завтра центр продолжит работу в штатном режиме", - пояснил сотрудник управления.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах Башкирии сообщалось, что в пятницу около 18:00 мск несколько сотен покупателей были эвакуированы из торгового комплекса Уфы из-за частичного обрушения крыши.