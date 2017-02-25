В России начали готовить специалистов по эксплуатации С-500

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Подготовка специалистов для работы с перспективными зенитными ракетными системами (ЗРС) С-500 впервые началась в России, сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Слушателей готовим по 11 военным специальностям, в том числе, офицеров-специалистов по эксплуатации перспективных комплексов ПВО-ПРО С-500", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

Ляпоров пояснил, что сейчас будущие ракетчики изучают общие дисциплины, а затем уже начнут осваивать свою специализацию.

Также академия готовит командиров воинских частей для системы ракетно-космической обороны, специалистов для национального и региональных центров управления обороной, а также офицеров-исследователей, специалистов по разработке и испытанию средств противовоздушной обороны.

Как заявлял ранее начальник противовоздушной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил России Виктор Гуменный, поставки в ВКС первых образцов ЗРС С-500 ожидаются "в ближайшее время".