В Саянах появится центр подготовки горного спецназа

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Горный центр для подготовки бойцов армейского спецназа и тренировок биатлонистов планируется построить в Саянах до конца текущего года, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Нам бы хотелось в этом году для развития армейского биатлона и, надеюсь, для биатлона всей нашей страны построить в Среднегорье хороший центр подготовки. Проект уже готов", - сказал он в интервью телеканалу "Матч ТВ" на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Министр уточнил, что "это Саяны, Ергаки".

"1400-1600 метров над уровнем моря. Восемь, если не больше, месяцев в году здесь лежит снег, - отметил Шойгу. - Потрясающие условия для того, чтобы там можно было заниматься горной подготовкой, зимними видами спорта".

По его словам, в этой местности разместится "и центр горной подготовки спецназа, и параллельно с этим, чтобы дополнительных "огородов" не городить, и для ЦСКА, армейских спортсменов нужен такой тренировочный центр.