Шойгу запретил использовать термин "показной" в отношении полков и воинских частей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Термин "показная воинская часть" исключен из лексикона российской армии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит - "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?" - сказал он в интервью телеканалу "Матч ТВ" на Третьих зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

При этом министр отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. "И они таковыми у нас становятся", - заявил Шойгу.

Эта работа, по его словам, направлена и на то, "чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся".

"Слава богу, теперь много времени прошло с того дня, когда мы поняли, куда нам идти, что мы делаем, - сказал министр. - С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения".