В Саратове завели дело по факту нападения на медработника

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - По факту нападения на фельдшера скорой помощи в Саратове возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по результатам доследственной проверки, связанной с очередным фактом избиения медицинского работника, в отношении 33-летнего жителя Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром в субботу 33-летний местный житель, находясь около городской клинической больницы №9 города Саратова, будучи недовольным тем, как фельдшер скорой помощи транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес медицинскому работнику несколько ударов головой по лицу, сломав ему нос.

В пресс-службе отметили, что следователями территориального подразделения СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, получены объяснения очевидцев.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе также сообщили, что подозреваемый мужчина уже привлечен судом к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Во время отбытия им административного наказания следователями СК будет рассмотрен вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения.