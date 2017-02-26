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Власти Приморья пообещали изменить правила установки "ЭРА-ГЛОНАСС"

Порядок монтажа системы на подержанные автомобили упростят

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки, будут внесены в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать. Я обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, он меня услышал и поддержал, в правительстве были приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Миклушевского.

По его словам, под запрет попали подержанные автомобили и новые машины, ввозимые индивидуально, "об этих категориях в Минпромторге, готовившем технический регламент Таможенного союза, попросту забыли".

В.Миклушевский уточнил, что упрощенный порядок установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные автомобили будет принят в ближайшее время, а приморская фирма уже заключает договор с разработчиками на оказание этих услуг.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

После вмешательства в ситуацию федеральных чиновников таможня начала выдачу документов. Однако люди требуют ясности - положения нового Техрегламента остались без изменения, и владельцы опасаются, что вновь привезенные автомобили не смогут пройти через таможню.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме: без выходных с 8:00 до 22:00. Такой режим сохранится до тех пор, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины.

19 февраля жители Владивостока провели собрание, на котором потребовали от властей отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы подержанные и новые автомобили, сделав выполнение этого пункта Техрегламента добровольным.

Теги: Россия, Приморье, ГЛОНАСС
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