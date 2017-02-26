В Новосибирске прошла акция памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Согласованные с городскими властями шествие и митинг памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад в Москве, прошли в Новосибирске в воскресенье, передал корреспондент "Интерфакса".

"В шествии приняло участие около 100 человек, еще некоторое количество людей добавилось во время митинга", - сообщил агентству уполномоченный представитель мэрии Новосибирска.

Колонна прошла по аллее центральной улицы Новосибирска - Красного проспекта, затем по улицам Крылова и Советской - до Нарымского сквера, где около памятника жертвам политических репрессий состоялся митинг.

Участники акции возложили цветы к памятнику, почтили минутой молчания память Немцова.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.