Организаторы акции памяти Немцова в Кирове оспорят в суде запрет мэрии на марш

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Акцию памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Кирове провели в воскресенье представители партии ПАРНАС, движения "Солидарность" и "Открытой России", сообщил журналистам представитель оргкомитета, председатель регионального отделения ПАРНАС Вадим Ананьин.

По его словам, утром у стен городской администрации состоялся пикет. Затем участники акции прошли с цветами по улице Московской, возложили их у "Вечного огня". "Прошли уже без флагов и лозунгов, потому что марш нам не разрешили. Нас сопроводили сотрудники полиции, никаких инцидентов, задержаний не было", - сказал он.

Ананьин подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством подавал уведомление о проведении демонстрации. Однако городская администрация отказала в этом, ссылаясь на свое постановление, которое определяет границы территорий, где проведение публичных мероприятий запрещается. В частности, документ запрещает собрания, митинги и шествия в радиусе 100 метров от развлекательных, образовательных и иных организаций.

Организаторы марша намерены оспорить законность этого постановления городской администрации. "В понедельник мы обратимся в суд", - сказал Ананьин.

В пресс-службе управления МВД РФ по Кировской области "Интерфаксу" подтвердили, что акции памяти Немцова в Кирове прошли без нарушений.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.