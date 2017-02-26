Главные новости
В РоссииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонииВ миреВ ДНР заявили об освобождении Донецкой фильтровальной станции от радикалов В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человека
В России Дело "Шалтая-Болтая"

Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ

По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностью

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Экс-сотрудники ФСБ, арестованные по делу о госизмене, вели двойную игру, маскируя свои контакты с иностранцами псевдо-вербовочной деятельностью.

"Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства.

"Поскольку фигуранты несколько лет были под негласным наблюдением, их измена была выявлена и доказана оперативным и следственным путем", - отметил источник.

Собеседник агентства подтвердил, что по делу о госизмене арестованы четыре человека. По данным источника, обвинение в госизмене предъявлено двум сотрудникам ФСБ, одному менеджеру "Лаборатории Касперского" и некоему Георгию Фомченкову.

Ранее имя четвертого фигуранта назвала "Новая газета". Издание отметило при этом, что пока точно не известно, чем занимался 40-летний Фомченков до ареста и какова его роль в деле о госизмене.

В числе арестованных в конце 2016 года по делу о госизмене фигурируют один из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергей Михайлов, сотрудник этого же центра Дмитрий Докучаев и бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Также сообщалось об аресте в Москве в ноябре 2016 года предполагаемого организатора хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и двух его подельников Константина Теплякова и Александра Филинова. Всем им предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Пока достоверно неизвестно, связаны ли эти дела между собой.

Теги: ФСБ, Лаборатория Касперского
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Активист Ильдар Дадин вышел из колонииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонии
Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитациюПодробнее
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом местеПодробнее
Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в СочиАнсамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклистыПодробнее
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политикиПодробнее
Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
С нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем, заявил вице-спикер ДумыПодробнее
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверкуПо заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку
В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитациюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонииВ миреВ ДНР заявили об освобождении Донецкой фильтровальной станции от радикалов В миреАмериканские СМИ узнали о планах США выйти из Совета ООН по правам человекаСпортХоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
Никиту Белых после курса лечения перевели в СИЗО
Хоккеист Мозякин набрал 1000-е очко в российских чемпионатах
В ДНР заявили об освобождении от радикалов Донецкой фильтровальной станции
Организаторы акции памяти Немцова в Кирове оспорят в суде запрет мэрии на марш
Япония выразила готовность к сотрудничеству с Москвой на Курилах
"Адмирал" сократил отставание в серии Кубка Гагарина с "Авангардом"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи