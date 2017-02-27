В России Дело "Шалтая-Болтая"

Фигуранты дела о экс-госизмене сотрудников ФСБ были связаны с атаками на Assist

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Участники уголовного дела о госизмене, включая двух сотрудников центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, начальника отдела "Лаборатории Касперского" и нового фигуранта Георгия Фомченкова, оказались связаны с расследованием DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 года, сообщает "Коммерсант".

Издание со ссылкой на источники пишет, что фигуранты знакомы с осужденным ранее по делу Assist основателем платежной системы Chronopay Павлом Врублевским.

Тот в свою очередь утверждает, что еще в 2010 году отправлял свои подозрения об их госизмене в "компетентные органы".

"Коммерсант" напоминает, что четвертым арестованным в ходе расследования дела о госизмене оказался Георгий Фомченков, который в начале 2000-х специализировался на организации сервисов электронных платежей.

Издание отмечает, что Павел Врублевский сам подтвердил знакомство с Фомченковым. Кроме того, он связан и с другими обвиняемыми по делу о госизмене: заместитель начальника ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев участвовали в расследовании уголовного дела по факту DDoS-атаки на платежную систему Assist в июле 2010 года, а глава отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов был одним из экспертов, которые проводили техническую экспертизу по делу. В 2013 году Врублевский был признан виновным в организации DDoS-атаки на Assist и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Также сообщалось об аресте в Москве в ноябре 2016 года предполагаемого организатора хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева и двух его подельников Константина Теплякова и Александра Филинова. Всем им предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Пока достоверно неизвестно, связаны ли эти дела между собой.

Теги: Лаборатория Касперского, ФСБ
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