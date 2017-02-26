Патриарх Кирилл попросил у всех прощения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил у всех прощения.

"Я сознаю, что какие-то мои слова, дела вольно или невольно могли кого-то из вас обидеть или породить тревожные мысли. Я сознаю, что, поскольку о патриархе знают многие, мои несовершенные слова или, может быть, неправильные поступки могут и ранить многих. Хотел бы искренне испросить прощения за все то, что могло вам причинить боль", - сказал патриарх в храме Христа Спасителя, где он совершил вечерню с чином прощения накануне Великого поста.

По его словам, зачастую люди снимают с себя вину за конфликты с другими, видят в других причины своих неудач, и это превращается в привычку.

"Великий пост дается для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние своего сердца, ума, а без трезвого взгляда на самого себя это сделать невозможно - нужно видеть свои прегрешения. Для того, чтобы было так, в преддверии поста Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг - испросить прощения у ближних своих, не ожидая, когда у нас кто-то попросит прощения", - сказал предстоятель.

По его словам, прощение - добродетель, превышающая остальные, потому что если нет ее, то не будет и других.

В Прощеное воскресенье Церковь вспоминает изгнание Адама из рая - событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. На вечерней службе совершается чин прощения, на котором верующие вместе со священником испрашивают прощения земным поклоном.

Христианам следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить, чтобы с чистым сердцем вступить в период Великого поста, время молитвы и покаяния.

Чин прощения зародился в египетских монастырях: чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному в пустыню на время поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно и погибали в скитаниях по пустыне, поэтому, расходясь, просили друг у друга прощения за все обиды, как перед смертью.