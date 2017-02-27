Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На высоту до 3 км над уровнем моря выбросил столб пепла вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, сообщило Главное управление МЧС по краю.

"Это событие на Шивелуче произошло в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 95 километров к востоку от вулкана в сторону залива Озерновский", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Шивелучу присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый код опасности для авиации. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе Шивелуча не проходят. Возле вулкана зарегистрированных тургрупп нет", - подчеркивают в МЧС.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.