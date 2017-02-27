Суд отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Урицкий районный суд Орловской области вновь отказался отпустить из колонии брата оппозиционера Алексея Навального Олега, осужденного на 3,5 года по делу "Ив Роше".

"Суд: в условно-досрочном освобождении заключенному Навальному Олегу Анатольевичу отказать", - написал Навальный в твиттере в понедельник.

Ранее адвокат Навального Кирилл Полозов невысоко оценил шансы, что его подзащитный будет досрочно освобожден, так как у того имеется десять непогашенных взысканий, пусть и за незначительные нарушения режима.

Тот же районный суд 27 июня 2016 года отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении (УДО). Тогда против УДО в суде выступили представители исправительной колонии (ИК-5), в которой содержится Навальный, чье мнение поддержала прокуратура.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе суда, было принято во внимание наличие осужденного 12 непогашенных взысканий, вынесенных во время его нахождения в исправительном учреждении.

Братья Навальные обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Следствие считало, что они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" (МПК) в размере более 4,4 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", сообщали ранее в СКР.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.